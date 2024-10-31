“E-ticarette Türkçe Uyarı Zorunlu”

E-TİCARETTE YENİ DÜZENLEMELER

E-ticaret platformlarında satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Yapılan düzenleme ile uygun olmayan ürünler 24 saat içerisinde kaldırılacak.

REHBERLİK SİSTEMİ GELİYOR

Bakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimi ile ilgili yeni düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık, bu yönetmelikle önemli değişiklikler yapıldığını belirtiyor. Bu düzenlemelerle birlikte vatandaşların internetten alışveriş yaparken, fiziksel bir mağazada olduğu gibi ürünleri inceleyebilmeleri sağlanacak.

UYGUNSUZ ÜRÜNLERİN KALDIRILMASI

İnternet sitelerinde, güvensiz veya ticarete uygun olmadığı belirlenen ürünlerin satış ilanları 24 saat içerisinde kaldırılacak. Bu sürede talep yerine getirilmediği takdirde ilgili ilana erişim engellenecek. Ticaret Bakanlığı, platformların “Ürün Güvenliği Temas Noktası” belirlemesini zorunlu hale getiriyor. Vatandaşlar, bu noktalara ürün güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek. Ayrıca, uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca müdahalede bulunabilmek için bazı ürünlerin Türkiye’deki iktisadi işletmecilerle satışa sunulması şartı getiriliyor. Bu koşulu sağlamayanlar, Türkiye’ye satış gerçekleştiremeyecek.