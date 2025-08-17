E.Y., 3’üncü kattan atladı

Olay, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan E.Y., bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartıştıktan sonra onları rehin aldı. Daireden yükselen sesleri duyan komşular, durumu yetkililere bildirince polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler gelmeden önce, E.Y.’nin kız kardeşi komşular tarafından evden dışarı çıkarıldı. E.Y., kendini korumak için evin balkonuna kilitlenerek tehlikeli bir durum yarattı. E.Y.’nin annesi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Bu süreçte, polis ekipleri E.Y. ile iletişim kurmaya çalıştığı esnada, E.Y. 3. kattaki pencereden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen E.Y., hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN TAHMİN EDİLEMEYEN GÜVENLİK AÇIKLARI

Polis ekipleri, eve girdiğinde E.Y.’nin yanında kalan erkek kardeşinin bıçakla yaralandığını gördü. Yaralı erkek kardeş de tedavi edilmesi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

KARDEŞİNİN YAŞADIĞI KORKUNÇ ANLAR

Olay sırasında binada yaşayan Mehmet Aydoğdu, olayın ciddiyetini vurguladı. “Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, çekilmez bu. Polisleri aradık, geldiler. Polis gelince kapıyı açmadı. Kardeşini bıçaklamıştı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son geldiğinde kendini camdan aşağı attı” dedi.

ANNEYE YARDIM ÇIĞLIĞI

Olayı tanık olan Osman Temur, “Ben sadece camdan atladığını gördüm. Cama çıktı. Oradan, ‘Annemi yukarı getirin’ diye bağırdı. Annesi tabi aşağı indirilince, cama çıktı oturur gibi yaptı. Sonra indi aşağı” ifadelerini kullandı.