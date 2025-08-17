E.Y., Ailesini Rehin Alıp Atladı

Olay, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’ta gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı ailesini rehin aldı. Daireden gelen sesler üzerine komşular durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, komşular E.Y.’nin kız kardeşini evden çıkarabilmeyi başardı. E.Y., kendisini korumak için balkon kapısını kilitleyerek annesini içeride bıraktı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla kadını kurtardı. Bu esnada, teslim olması için çağrı yapan polis ekiplerini dinlemeyen E.Y., 3. kattaki dairenin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen E.Y., yaralanarak olay yerinde sağlık tarafından ilk müdahaleye alındı. Şüpheli daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri eve girdiğinde, E.Y.’nin yanında bulunan erkek kardeşinin kolunda bıçak yarası tespit edildi. Yaralı kardeş de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşinin Kolunda Bıçak İzi Vardı

Olayı gören Mehmet Aydoğdu, “Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, çekilmez bu. Polisleri aradık, geldiler. Polis gelince kapıyı açmadı. Kardeşiyle annesini rehin tutmuştu. Kardeşini bıçaklamıştı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son geldiğinde kendini camdan aşağı atladı” diye konuştu.

‘Annemi Yukarı Getirin’ Diye Bağırdı

Olayın tanığı Osman Temur ise, “Ben sadece camdan atladığını gördüm. Cama çıktı. Oradan, ‘Annemi yukarı getirin’ diye bağırdı. Annesi tabi aşağı indirilince, cama çıktı oturur gibi yaptı. Sonra indi aşağı” şeklinde ifade etti.