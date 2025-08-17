E.Y., Ailesini Rehin Alıp Atladı

Olay, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’ta gerçekleşti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen E.Y., henüz netleşmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı ailesini rehin aldı. Daireden gelen sesler üzerine ihbarda bulunanların ardından polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler gelmeden önce, binada yaşayan komşular, E.Y.’nin kız kardeşini evden dışarı çıkarmayı başardı. Kendini korumak için evin balkonuna kilitleyen E.Y.’nin annesi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı. Bu sırada E.Y., 3. kattaki dairenin penceresinden atladı ve park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yaralanan E.Y.’ye olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Eve giren polis ekipleri, E.Y.’nin yanında kalan erkek kardeşinin koluna bıçakla zarar verildiğini tespit etti. Yaralanan erkek kardeş de tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın tanıkları’nın açıklamaları

Olayın gerçekleştiği binada yaşayan Mehmet Aydoğdu, “Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, çekilmez bu. Polisleri aradık, geldiler. Polis gelince kapıyı açmadı. Kardeşiyle annesini rehin tutmuştu. Kardeşini bıçaklamıştı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son geldiğinde kendini camdan aşağı attı” dedi.

Gözlemler ve olayın detayları

Olayı gören Osman Temur ise, “Ben sadece camdan atladığını gördüm. Cama çıktı. Oradan, ‘Annemi yukarı getirin’ diye bağırdı. Annesi tabi aşağı indirilince, cama çıktı oturur gibi yaptı. Sonra indi aşağı” şeklinde konuştu.