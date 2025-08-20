E.Y. Z.S.’yi Bıçaklayarak Linç Edildi

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ BİR OLAY YAŞANDI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşanan korkunç olay, akşam saat 20.00 sıralarında Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Burada, Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında bir gönül ilişkisi başladı.

ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İş yerinde yaşanan bir tartışma sonrasında, iş yeri sahibi E.Y.’yi işten çıkardı. Bu durum E.Y.’yi sinirlendirdi ve Z.S.’yi takip ederek, bıçakla saldırdı.

MAHALLELİ E.Y.’Yİ YAKALADI

Olaydan sonra kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve acil sağlık ekipleri, E.Y.’yi mahalle halkının elinden zorla aldı. Ardından, bir polis aracıyla hastaneye götürülen şüpheli E.Y., tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

BIÇAKLANAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralı olan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.’nin hayati tehlikesinin sürmekte olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.