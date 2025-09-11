“E1 Projesi” Filistin’e Zararı Artacak

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail’de Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerden alınan topraklar üzerinde bulunan yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşiminde “E1 Projesi” hakkında düzenlenen bir törende konuştu. Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” diyerek, Filistin devletinin kurulmasına engel olacaklarını belirtti.

E1 PROJESİ VE YERLEŞİM PLANI

Netanyahu, Maale Adumim çevresinde 3 bin 401 yeni yasa dışı konut yapmayı öngören E1 planının, bu yerleşimin nüfusunu 70 bine çıkararak iki katına ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Bu planın hem “tarihi hem de demografik başarıya” ulaşma adına önemli olduğunu öne sürdü. İşgal altındaki Batı Şeria’nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise geçtiğimiz ay işgal altındaki Doğu Kudüs’te, Filistinlilerden alınan yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören “E1 Projesi”ni onaylayarak, bunun “Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak” olduğunu söyledi. Smotrich’in verdiği onayla Ma’ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve çevre bölgelerde 3 bin 515 yeni konut inşa edilmesi planlandı.

E1 PROJESİ’NİN TARİHSEL BAĞLARI

Tarihi olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olan, ancak Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye yakınlarına yapılan “Ma’ale Adumim” yerleşimi, Batı Kudüs’e giden yola bağlanmak amacıyla “E1 Projesi” aracılığıyla inşa edilmiştir. Bu proje kapsamında, 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilerek, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel yapımı hedeflenmiştir. “E1 Projesi” ile Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanmaktadır.