Eagles, Super Bowl Rövanşını Kazandı

MÜCADELEDEKİ PERFORMANS

Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome’da gerçekleşen mücadelede Eagles, rakibine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Üçüncü çeyreğin sonlarına kadar rakip takıma sayı şansı vermeyen Eagles, 34-0’lık seriyle maça başladı ve Chiefs’i 40-22 yenerek 2024 sezonunun şampiyonu oldu. Statta 65 bin 719 sporsever mücadeleyi takip etti ve Eagles, bu zaferiyle 2017’den sonra ikinci kez Lombardi Kupası’nı müzesine götürdü.

Eagles, 2022 sezonunda Chiefs’e 38-35 yenilerek kaybettiği şampiyonluğun rövanşını almayı başardı. Maçın en dikkat çekici isimlerinden biri, Eagles’ın oyun kurucusu Jalen Hurts oldu. Hurts, 59. Super Bowl’un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan Hurts, 22’de 17 pas isabetiyle oynadı ve 2 touchdown pası ile 222 yardlık pas mesafesi kaydetti.