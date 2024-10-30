“EasyCep ‘Yılın Start-Up’ Ödülünü Aldı”

ÖDÜL TÖRENİ VE KATILIMCI ŞİRKETLER

Sürdürülebilirlik platformlarından Sustainability Live tarafından Londra’da düzenlenen 2024 Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri’nde, EasyCep’in ‘Yılın Start-Up’ı’ olarak seçildiği belirtildi. Bu ödül töreninde, dünyanın dört bir yanından 400’den fazla şirketin 14 farklı kategoride yarıştığı ve EasyCep’in bu alanda ödül almaya hak kazanan tek Türk şirketi olduğu vurgulandı.

ŞİRKETİN VİZYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI

Ödül hakkında değerlendirmede bulunan EasyCep’in CMO’su Samet Ensar Sarı, “Her yenilediğimiz cihaz, çevreye ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Teknolojiye erişimle gezegenimizi koruma arasında bir denge kurarken, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına çalışıyoruz. Amacımız sadece elektronik cihazların ömrünü uzatmak değil; döngüsel ekonomiyle, sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek” ifadelerini kullandı.