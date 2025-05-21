Eber Gölü’nde Hasat Dönemi Başladı

EBER GÖLÜ’NDE KAMIŞ HASADI BAŞLADI

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yer alan Eber Gölü’nde kamış hasadı süreci başladı. Türkiye’nin önde gelen doğal göllerinden biri olan Eber, yalnızca doğal güzelliği ile değil, ekonomik değeri ile de ön plana çıkıyor. Gölün toplanan kamışları, hem yerel pazarda hem de Avrupa’da geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

Derekarabağ köyü civarındaki tesislerde işlenen kamışlar, başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine çatı kaplaması ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Yurt içinde ise sıklıkla kamelya yapımında ve iç mekan dekorasyonunda tercih ediliyor. Hasat edilen kamışlar, toplanma sonrasında boylarına göre ayıklanarak balya haline getiriliyor. Patpat adı verilen tarım araçları ile transfer noktalarına ulaştırılan bu ürünler, buradan tırlara yüklenerek ihracat sürecine giriyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte bölgede bulunan işleme tesislerinde çok sayıda kadın ve erkek istihdam ediliyor. Yaklaşık 5 aylık bir dönem boyunca sürekli çalışan emekçiler, hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de Türkiye’nin doğal ürün ihracatına önemli katkıda bulunuyor.

Derekarabağ köyündeki tesislerden birinin sahibi Hüseyin Kılıç, İHA muhabirine hasat sürecine dair bilgiler verdi. Kılıç, “Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanma sebebinden dolayı önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanması. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400’e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürüne ilgi büyük, umarım bu ilgi yurt içi piyasada da olur.” açıklamalarında bulundu.