Eber Gölü’nde Kamış Hasadı Başladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü’nde kamış hasadı faaliyeti başladı. Türkiye’nin nadir doğal göllerinden biri olan Eber, sadece doğal güzelliği ile değil, aynı zamanda ekonomik değeri ile de ön plana çıkıyor. Gölden toplanan kamışlar, Türkiye içinde ve Avrupa pazarında geniş bir kullanım alanı buluyor. Derekarabağ köyü yakınlarındaki işletmelerde işlenen kamışlar, başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine çatı kaplama ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Yurt içinde ise kamışlar genellikle kamelya yapımı ve iç mekan dekorasyonunda tercih ediliyor.

İşleme Süreci ve İstihdam

Kamışlar toplandıktan sonra boylarına göre ayıklanarak balya haline getiriliyor. Patpat adı verilen tarım araçları ile transfer noktalarına taşınan bu ürünler, buradan tırlara yüklenerek ihracat sürecine dahil ediliyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede faaliyet gösteren işleme tesislerinde çok sayıda kadın ve erkek istihdam ediliyor. Yaklaşık 5 aylık bir süreçte devam eden çalışmalarda emekçiler, hem geçimlerini sağlıyor hem de Türkiye’nin doğal ürün ihracatına önemli katkı sunuyor.

Rekolte Düşüşü

Derekarabağ köyünde bulunan tesislerden birinin sahibi Hüseyin Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanması sebebiyle önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanmasından kaynaklanıyor. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400’e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürüne ilgi büyük, inşallah bu ilgi yurt içi piyasadan da olacak” şeklinde konuştu.