Eber Gölü’nden Kamış İhracı Başladı

EBER GÖLÜ’NDE KAMIŞ HASADI BAŞLADI

Eber Gölü’nde kamış hasadı süreci başladı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki bu doğal göl, hem doğal güzellikleriyle hem de ekonomik mancunatıyla dikkat çekiyor. Gölün sunduğu kamışlar, yurt içi ve Avrupa pazarında geniş bir kapsamda kullanılıyor. Derekarabağ köyü yakınlarındaki tesislerde işlenen kamışlar, başta İngiltere ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine çatı kaplama ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Yurt içinde ise genellikle kamelya yapımında ve iç mekan dekorasyonunda tercih ediliyor.

KAMISH HASADI SÜRECİ VE İSTİHDAM

Kamışların toplanma aşamasının ardından boylarına göre ayrılıp balya haline getiriliyor. Patpat adı verilen tarım araçlarıyla transfer noktalarına taşınan ürünler, buradan tırlara yüklenerek ihracat yolculuğuna başlıyor. Sezonun başlamasıyla, bölgede kurulu işleme tesislerinde çok sayıda kadın ve erkek istihdam ediliyor. Yaklaşık 5 aylık bir süreçte kesintisiz çalışan emekçiler, hem geçimlerini sağlıyor hem de Türkiye’nin doğal ürün ihracatına katkı sunuyor.

DÜŞEN REKOLTE HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Derekarabağ köyünde kurulu tesislerden birinin sahibi olan Hüseyin Kılıç, toplanan kamışların Bolvadin’den hem yurt içi hem de yurt dışına gönderilmesi sürecini anlattı. Kılıç, “Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanma sebebinden dolayı önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanmasından kaynaklanıyor. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl bu rakam 400’e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürüne büyük bir ilgi var, umarım bu ilgi yurt içi piyasasından da gelecektir,” diye ifade etti.