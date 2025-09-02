Eber Gölü’ne Giriş Yasaklandı!

YASAK KARARI

Afyonkarahisar Valiliği, Eber Gölü’nde alınan önlemler doğrultusunda Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan bu alana giriş ve çıkışı yasakladı. Eber Gölü, ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillenmiş olmasının yanı sıra doğal sit alanı niteliği de taşıyor.

UZUN SÜRE GÜÇLÜK YAŞANMAKTAYDI

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, göldeki saz yangınlarının söndürülmesi esnasında alanın büyüklüğünün yanı sıra birden fazla giriş çıkış noktası ve bataklık yapısının, ekiplerin işini zorlaştırdığı ifade edildi. 5-6 farklı noktada muhtemelen kasıtlı olarak çıkarıldığı öngörülen yangınların söndürülmesi ve bölgede yaşayan halkın can ile mal güvenliğinin sağlanması hedefiyle, 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla göle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

YASAK SÜRESİ VE CEZALAR

Bu yasak, yangınların tamamen sona ermesine ve ikinci bir valilik emrine kadar geçerli olacak. Açıklamada, “Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacak” şeklinde bir uyarıya da yer verildi.