Eber Gölü’ne Girişler Yasaklandı!

EBER GÖLÜ’NDE YASAKLAR UYGULANMAYA BAŞLADI

Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleriyle sınırı olan Eber Gölü’nde bazı önlemler alarak göle giriş ve çıkışları yasakladı. Eber Gölü, ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak kaydedilmiş ve aynı zamanda doğal sit alanı olarak koruma altına alınmış bir bölgedir.

SAZ YANGINLARI NEDENİYLE YASAKLAR GETİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, gölde meydana gelen saz yangınlarının söndürülmesi sırasında ekiplerin, alanın genişliği, çok sayıda giriş çıkış noktası ve bataklık yapısı nedeniyle zorluk yaşadığı ifade edildi. 5-6 farklı noktada muhtemel olarak kasıtlı çıkarıldığı düşünülen yangınların kontrol altına alınması ve bölgede yaşayan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 2 Eylül 2025 tarihinden itibaren göle giriş ve çıkış yasaklandı.

Bu yasaklar, yangınların tamamen sona ermesine kadar ve ikinci bir valilik emrine kadar geçerli olacak. Açıklamanın sonunda, “Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacak” ifadesine yer verildi.