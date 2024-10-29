Ebrar Karakurt’tan Barış Alper’e Gönderme

GALATASARAY YILDIZINDAN DERBİ PAYLAŞIMI

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray’ın önemli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri derbi sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Barış Alper, yaptığı paylaşımda “Boğaz’ın gerçek efendisi” sözlerini kullanarak, göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalpler ekledi.

VOLEYBOLCU EBRAR’DAN CEVAP

Bu paylaşıma, Beşiktaş taraftarı olarak bilinen milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan yanıt geldi. Karakurt, Barış Alper’in gönderisine, “Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz” şeklinde cevap verdi. İki sporcu arasındaki bu sosyal medya etkileşimi, birçok kişiden büyük ilgi gördü.