More
Spor

Ebrar Karakurt’tan Barış Alper’e Gönderme

ebrar-karakurt-tan-baris-alper-e-gonderme

GALATASARAY YILDIZINDAN DERBİ PAYLAŞIMI

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray’ın önemli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri derbi sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Barış Alper, yaptığı paylaşımda “Boğaz’ın gerçek efendisi” sözlerini kullanarak, göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalpler ekledi.

VOLEYBOLCU EBRAR’DAN CEVAP

Bu paylaşıma, Beşiktaş taraftarı olarak bilinen milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan yanıt geldi. Karakurt, Barış Alper’in gönderisine, “Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz” şeklinde cevap verdi. İki sporcu arasındaki bu sosyal medya etkileşimi, birçok kişiden büyük ilgi gördü.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.