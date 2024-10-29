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Spor

“Ebrar Karakurt’tan Barış Alper’e Yanıt”

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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI YORUMLAR

Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında 2-1’lik galibiyetinin ardından Barış Alper Yılmaz sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Barış Alper, gönderisinde “Boğazın gerçek efendisi” ifadesini kullandı.

EBRAR KARAKURT’TAN CEVAP

Bu paylaşım üzerine milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan yanıt geldi. Beşiktaş taraftarı olan Ebrar, Barış Alper’in bu sözlerine “Evimizi bekleriz” şeklinde bir yanıt vererek, mücadelenin ardından dostça bir iletişim kurdu.

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Ebrar Karakurt, ayrıca “Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz.” şeklinde bir ifade kullanarak, esprili bir dille karşılık vermiş oldu.

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