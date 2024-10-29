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Spor

Ebrar Karakurt’tan Barış Alper’e Yanıt

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GALATASARAY’IN GALİBİYETİNDEN SONRA PAYLAŞIM

Galatasaray’ın önemli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş’a karşı aldıkları 2-1’lik zaferin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Barış Alper, paylaşımında “Boğaz’ın gerçek efendisi” şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımında, göz kırpma emojisiyle birlikte sarı-kırmızılı kalpler de yer aldı.

EBRAR KARAKURT’TAN CEVAP

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz’ın bu paylaşımına yanıt vererek, “Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz.” şeklinde bir ifadede bulundu.

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