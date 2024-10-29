Ebrar Karakurt’tan Barış Alper’e Yanıt

GALATASARAY YILDIZINDAN DERBİ PAYLAŞIMI

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. “Boğaz’ın gerçek efendisi” ifadeleriyle yaptığı paylaşımında göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalp emojileri kullandı.

EBRAR KARAKURT’TAN CEVAP GELDİ

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, paylaşımına yanıt veren bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Karakurt, “Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz” diye yazdı. İki sporcu arasındaki bu etkileşim sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce etkileşim aldı.