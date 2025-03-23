Ebrar Sitesi’nde İhmal İddiaları Artıyor!

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA SAPTANAN İHLALLER

Ebrar Sitesi F Blok’a ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu, betonun gerekli standartlara uymadığı ve bazı çelik donatılarının kalite kriterlerini karşılamadığı belirtildi. Bu durum, depremin yıkıcı etkilerini artırarak, Ebrar Sitesi’nin büyük bir felaket yaşamasına neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VE CAN KAYBI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ebrar Sitesi, 1,400 kişi ile en fazla can kaybı yaşanan yer oldu. 22 bloktan oluşan bu sitedeki F Blok’ta ise 99 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayın ciddiyeti, yaşanan kayıplarla birlikte kamuoyunda geniş yankı buldu.

Pamukkale Üniversitesi’nden 7 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu, olayda yaşanan ihmalleri detaylı bir şekilde sıraladı. Raporda, kullanılan betonun C20 sınıfı için belirlenen standartlara uymadığı, çatıdaki dubleksin yapının ağırlığını artırdığı ve bu nedenle taşıyıcı sistemin etkilendiği kaydedildi. Ayrıca, statik projelerin, belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı ifade edildi.

MÜTEAHHİT VE BELEDİYE SORUMLULUĞU

Müteahhit ve belediye de olayda kusurlu bulunuyor. Yapılan uygulama, fenni mesul tarafından denetlenmiş olmasına rağmen müteahhit, statik proje müellifi, statik fenni mesul ve belediyenin proje kontrol birimi sorumluları asli kusurlu olarak işaretlendi. Bu durum, 8 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmesine yol açtı.