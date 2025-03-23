Ebrar Sitesi’nde İhmaller Zinciri!

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Depremde 99 kişiye mezar olan Ebrar Stesi F Blok’la ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu, betonun öngörülen standartlara uygunluk göstermediği ve bazı çelik donatılarının kalite kriterlerini karşılamadığı ifade edildi.

CAN KAYBINA YOL AÇAN DEPREM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi, toplamda 1.400 kişiyle en fazla can kaybının yaşandığı yer haline geldi. 22 blok bulunan Ebrar sitesinde yalnızca F Blok’ta 99 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

İHMALER TEK TEK SIRALANDI

Dava dosyasına, Pamukkale Üniversitesi’nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporu eklendi ve bu raporda ihmaller detaylı bir şekilde sıralandı. Buna göre, inşaatta kullanılan beton, C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun değildi. Raporda, çatıdaki dubleksin, yapının ağırlığını artırdığı ve dolayısıyla taşıyıcı sistem üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi. Ayrıca, statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı vurgulandı.

MÜTEAHHİT VE BELEDİYE SORUMLU BULUNDU

Müteahhit tarafından gerçekleştirilen uygulama, fenni mesul tarafından da denetlenmişti. Bu süreçte müteahhit, statik proje müellifi, statik fenni mesul ve belediye proje kontrol birimi sorumluları asli kusurlu olarak değerlendirildi. Toplamda 8 sanık hakkında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.