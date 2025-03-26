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Ebru Özdemir Teslim Oldu ve Gözaltında

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, PKK/KCK silahlı terör örgütünün büyük şehirlerde etki sağlamaya yönelik “kent uzlaşısı” faaliyetlerine odaklanıyor. Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bağlantısı bulunan ve HDK üyesi olduğu belirtilen Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

EBRU ÖZDEMİR TESLİM OLDU

Firari durumda olan Ebru Özdemir, yürütülen soruşturma sürecinde teslim olarak gözaltına alıyor. Bu gelişme, soruşturmanın ciddiyetini ve İstanbul’daki terör örgütü bağlantılarının araştırılmasını pekiştiriyor.

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