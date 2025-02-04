Ebru Şallı’dan Tehditler Hakkında Açıklama

BOŞANMA DAVASINDA YAŞANAN GÜÇLÜKLER

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile devam eden boşanma davasında, yakın çevresi ve arkadaşlarının tehdit altında olduğunu belirtti. Daha önce “Evlilik bitliğine olan saygımdan sustum” diyen Şallı, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

ŞAHSINA YÖNELİK SUÇLAMALAR VE TEHDİTLER

Şallı, açıklamasında, “Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.” dedi. Uğur Akkuş’un son üç aydır çevresindeki insanlara yönelik rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ifade eden Şallı, sosyal medya üzerindeki sorunları da gündeme getirdi.

HUKUKSAL ADIMLAR VE DESTEK ÇAĞRISI

Ebru Şallı, “Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlarımı derinden yaralamaktadır.” sözleriyle hissettiği üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca, hukukun üstünlüğüne inanan biri olarak bu durumu yasal yollardan çözmek için gereken adımları attığını belirtti. Koruma kararı ve savcılık şikayetleri gibi hukuki süreçlerin yürütüldüğünü vurgulayarak, kamuoyuna yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle belirtti. Son olarak, destek verenlere teşekkür etti.