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Ebru Şallı’dan Uğur Akkuş’a Boşanma Davası

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ŞALLI’DAN BOŞANMA TALEBİ

Ebru Şallı, onur kırıcı davranışlarda bulunan Uğur Akkuş ile 7 aydır ayrı yaşadıklarını dilekçesinde belirtiyor. Bu evliliğin birey ve toplum açısından bir fayda sağlamadığına dikkat çekiyor. Dava dilekçesinde, Şallı’nın boşanma sürecinde eşi Uğur Akkuş’tan herhangi bir tazminat, nafaka veya mal rejiminden kaynaklanan alacak talep etmediği gözlemleniyor.

ŞİDDET İDDİALARI VE YANIT

Ebru Şallı’nın, 2022 yılında eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan’da araçlarında şiddet gördüğü öne sürülüyor. Olayın ardından yanlarına gelen polis memurlarına “Şikayetçi değilim, o benim kocam” diyerek, şiddet gördüğünü inkar eden Şallı’nın durumu dikkat çekiyor.

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