Ebru Yaşar Cannes’da Göz Dolduruyor

EBRU YAŞAR KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Cannes Film Festivali’nde aday gösterilen en iddialı filmlerden biri olan “The Mastermind” galasında kırmızı halıda boy gösterdi. Bu yıl 78.’si düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında, dünyaca ünlü mücevher markası Messika’nın özel davetlisi olarak etkinliğe katılan sanatçı, galada ünlü oyuncularla birlikte yer aldı. Altın Palmiye ödüllerinin dağıtıldığı Palais De Festival in Cannes’da, Burak Bayraktaroğlu tasarımı bir elbise tercih eden Ebru Yaşar, Messika’nın ışıltılı takıları ile dikkatleri üstüne çekti. Sanatçının zarafet dolu tarzı, uluslararası basının ilgisini de topladı. Cannes’taki basın organizasyonları tarafından ilgi gören Yaşar, Ortadoğu’nun önde gelen mecralarına röportaj vermeyi ihmal etmedi.

KÜRESEL SANAT AĞI YARATMAK

Ebru Yaşar, Cannes’a uzun yıllardır gelen bir Fransız rivierası tutkunu olduğunu belirtti ve festival katılımını şu sözlerle değerlendirdi: “Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’ta katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri, sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği, hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer.”

Son günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü ile onurlandırılan Ebru Yaşar, yaz sezonuna damga vuracak iki yeni şarkı ile hayranlarına sürpriz yaptı. Türkiye’nin güçlü seslerinden biri olarak bilinen Ebru Yaşar, Burak Bulut’la düet yaptığı “Affet” ve solo olarak seslendirdiği “Yıllar Sonra” adlı parçaları içeren yeni EP’sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Bu yeni şarkılar, kısa sürede dinlenme rekorları kırmaya başladı.