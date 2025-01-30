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Ekonomi

ECB Faiz İndirimine Devam Etti

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FAİZ KARARINDA YENİ GELİŞMELER

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarıyla ilgili son durumunu açıkladı. Şubat ayı toplantısında, piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde faiz indirimine devam eden ECB, mevduat faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti. Bu durum, mevduat faizinin 2023 yılının başından beri ulaştığı en düşük düzeyi temsil ediyor.

MEVDUAT FAİZİNE ETKİLER

ECB’nin bu hamlesi, finansal piyasalarda geniş yankı buldu. Mevduat faizinin düşmesi, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için farklı sonuçlar doğuruyor. Öyle ki, bu oranlar piyasadaki likiditeyi artırabilir ve ekonomik aktiviteyi destekleyebilir.

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