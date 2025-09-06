İstanbul’UN SIMGE İSİMİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü Ece Bar’ın kurucusu ve Asmalımescit’teki 9 Ece Aksoy lokantasının sahibi Ece Aksoy, hayatını kaybetti. 2022 yılında akciğer kanserine yakalanan işletmeci Ece Aksoy, tedavisi sürerken bir ay önce zatürre başlangıcı tanısıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırıldı. Burada iki hafta süren tedavinin ardından taburcu edilen Aksoy, önceki hafta yeniden yoğun bakıma alındı.

EDİTÖR KİŞİLİKLERİNE VEDA

Yazdığı öykülerle tanınan Ece Aksoy, gazeteciler ve sahne dünyasından birçok kişiyle de yakınlık kurmuştu. Kendisi, sadece başarılı bir işletmeci değil, aynı zamanda önemli bir kültürel figür olarak hatırlanacak. Aksoy’un vefatı, İstanbul’un sosyal hayatında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.