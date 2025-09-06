Ece Aksoy Hayatını Kaybetti

MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN SEVİLEN BİR İSİM

İstanbul’un simge isimlerinden biri olan ve ünlü Ece Bar’ın kurucusu olan Ece Aksoy, yirmi yıldan fazla bir süredir Asmalımescit’teki 9 Ece Aksoy lokantasının sahibi olarak tanınıyordu. Aksoy, 2022 yılında akciğer kanserine yakalandıktan sonra, tedavi sürecinde bir ay önce zatürre başlangıcı tanısıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE GEÇİRİLEN SÜREÇ

Burada iki hafta süren tedavi sonrası taburcu edilen Ece Aksoy, önceki hafta tekrar yoğun bakıma alındı. Ece Aksoy, sadece lokantasındaki başarılı hizmetiyle tanınmıyor, aynı zamanda yazdığı öykülerle de edebiyat dünyasında biliniyordu. Gazeteciler ve sahne dünyasındaki tanıdıklarıyla da iyi ilişkiler kurması, onu sosyal çevresinde sevilen bir birey haline getirmişti.