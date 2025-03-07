Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda Hayatını Kaybetti

ACILI HABER

Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp kalan ve arama kurtarma ekiplerince sağ bulunarak hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’den kötü bir haber geldi. 2 Mart Pazar günü evinden ayrılan Gürel, 6 Mart gecesi saat 01.15’te bulundu ve hemen Maslak Acıbadem Hastanesi’ne götürüldü. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği tespit edilen Gürel, yoğun bakımda devam eden tedavisine rağmen 7 Mart 2025 sabahı hayata gözlerini yumdu. Gürel’in kaybı, ailesini ve ülkeyi derin bir üzüntüye soktu.

HİPOTERMİYLE MÜCADELE

Ece Gürel, Belgrad Ormanı’ndaki sarp bir bölgede uyur halde bulunmuştu. Bilinci açık olan Gürel, aşırı soğuğa maruz kalmıştı. Sağlık ekipleri, hipotermi teşhisiyle hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve onu hastaneye yetiştirdi. Tedavi sürecinde kalbi bir süre durdurulan Gürel, doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndü. Ancak entübe edilen genç mimar, yoğun bakımda kritik durumdan kurtulamayan başına gelen bu talihsiz olayla yaşamını yitirdi. Uzmanlar, hipoterminin organ fonksiyonları üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekerek, Gürel’in 4 günlük zorlu sürecinin bu sonucu doğurmuş olabileceğini belirtiyor.

ARAMA SÜRECİ

Ece Gürel, Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden “Belgrad Ormanı’na gidiyorum” diyerek ayrıldığında, 2 Mart’tan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla birlikte başlayan arama çalışmaları, AFAD tarafından koordine edilen polis, jandarma, UMKE, AKUT ve gönüllü ekiplerin katılımıyla 4 gün sürdü. Gürel’in cep telefonu, montu ve çantası, 4 Mart’ta bulundu. Bu ipuçları sayesinde ekipler, ona ulaşmayı başardı. 6 Mart gecesi, Gürel’in eşyalarından 2 kilometre uzakta olduğu tespit edildi, bu da ormanda dolaşmakta olduğunu gösterdi.

FELAKET HABERİ

Ece Gürel’in sağ bulunduğuna dair haberi duyan ailesi büyük bir sevinç yaşamıştı. Eşi Sezer Gürel, “Eşimi görünce rahatladım” demişti. Ancak hastaneden gelen beklenmedik acı haber, bu umut dolu anları gölgede bıraktı. Maslak Acıbadem Hastanesi önünde bekleyen aileye Gürel’in vefat haberi verildiğinde, hastane çevresinde duygusal anlar yaşandı. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aile, sevenleri ve arama ekiplerinden destek beklerken, bu kayıp, ülkenin gündemini derinden etkiledi.