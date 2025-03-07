Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda Hayatını Kaybetti

Ece Gürel’in Hayat Mücadelesi

Belgrad Ormanı’nda 4 gün kaybolduktan sonra arama kurtarma ekiplerince sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’den kötü haber geldi. 2 Mart Pazar günü evinden ormana gitmek için ayrılan Gürel, 6 Mart gecesi saat 01.15’te bulunmuş ve Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği tespit edilen Gürel, yoğun bakımda devam eden tedavisine rağmen 7 Mart 2025 sabahında yaşamını yitirdi. Gürel’in vefatı, ailesini ve Türkiye’yi derin bir yasa boğdu.

Hastaneye Kaldırılmasının Ardından

Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda zor bir bölgede uyur halde bulunduğunda bilinci açık olmasına rağmen aşırı soğuk nedeniyle zor bir durumdaydı. Sağlık ekipleri, hipotermi teşhisi koyarak anında müdahalede bulundu ve Gürel’i hastaneye kaldırdı. Tedavi sürecinde kalbi bir süre durdu, ancak doktorların yoğun çabalarıyla hayata döndürüldü. Fakat entübe edilen genç mimar, yoğun bakımdaki kritik durumundan kurtulamadı. Uzmanlar, hipoterminin organ fonksiyonlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor. Gürel’in 4 günlük zorlu süreci bu sonucu doğurmuş olabilir.

Arama Çalışmalarının Detayları

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden “Belgrad Ormanı’na gidiyorum” diyerek ayrılan Ece Gürel’den, 2 Mart’tan itibaren haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarıyla başlayan arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda polis, jandarma, UMKE, AKUT ve gönüllü ekiplerin katılımıyla 4 gün sürdü. Gürel’in cep telefonu, montu ve çantası 4 Mart’ta bulunmuş, bu ipuçları arama ekiplerini ona ulaştırmıştı. 6 Mart gecesi bulunan Gürel’in eşyalarından 2 kilometre uzakta olduğu belirlenmiş, bu da ormanda dolaştığını göstermişti.

Aile ve Yakınlarının Duygusal Anları

Ece Gürel’in sağ bulunduğu haberi ailede büyük bir sevinç yarattı. Eşi Sezer Gürel, “Eşimi görünce rahatladım” şeklinde duygularını ifade etti. Ancak hastaneden gelen acı haber, bu umutları kararttı. Maslak Acıbadem Hastanesi önünde bekleyen aileye Gürel’in vefat haberi verilirken, hastane çevresinde duygusal anlar yaşandı. Gürel’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aile ve sevenleri, destek beklerken bu kayıplı durum, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi.