Ece Gürel İçin Ormanda Sürpriz Tanık İddiası

MİMAR ECE GÜREL’İN KAYBOLUŞU VE BULUNUŞU

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda dört gün kayıp kaldıktan sonra yarı baygın halde bulundu. Ormanda geçirdiği süre boyunca hipotermi tehlikesiyle karşılaşan Gürel, hastaneye kaldırıldı fakat burada yaşamını yitirdi. Kamuoyunda “Ece Gürel’e ne oldu?” sorusu merak konusu olurken, olayı araştıran Gazeteci Müge Anlı, genç kadının ailesini programında konuk etti.

AİLENİN CEVABI VE ŞÜPHELİ DURUMLAR

Canlı yayında, Ece Gürel’in ailesi, ortaya atılan “cadılık eğitimi” iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Aile, “Eğitimin adı böyle olabilir, ama kızımızın cadılıkla ya da benzeri ritüellerle hiçbir ilgisi yoktu” dedi. Ayrıca, Gürel’in ormanda başına bir şey geldiği konusunda şüpheleri olduğunu belirten Baba Gürel, kızının eşyalarının neden önce bulunmadığını sorguladı ve “Birisi Ece’yi oraya taşımış olabilir” diyerek bir iddia ortaya koydu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Programa katılan Harun isimli bir vatandaş, Ece Gürel’in kaybolduğu dönemde ormanda bulunan oğlu ile birlikte olduğunu anlattı. Belgrad Ormanı’ndaki güvenlik görevlilerinin, Gürel’in kaybolduğu Pazar gününü takip eden Pazartesi akşamı bir kadın çığlığı duyduğunu aktardığını söyledi. Güvenlik görevlilerinin sesin ardından 10 kişilik bir ekiple ormanı aradığını, ancak hiçbir şey bulamayınca bu sesin çakal sesi olabileceği düşüncesine kapıldıklarını belirtti. Harun, duyan bir güvenlik görevlisinin, “Burada daha önce hiç çakal sesi duymamıştım, bu bir kadın sesiydi” dediğini de ifade etti. Ancak, bu çığlığın yeterince ciddiye alınmadığını ve üzerine gidilmediğini vurguladı.