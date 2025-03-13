Ece Gürel İçin Şok İddialar Yükseliyor

ECE GÜREL’İN KAYBOLMASI VE BULUNMASI

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kaybolduktan sonra yarı baygın bir halde bulundu. Ormanda geçirdiği süre zarfında hipotermiye maruz kalan Gürel, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Kamuoyu, Ece Gürel’in başına gelenleri merak ederken, bu olayı incelemek için Gazeteci Müge Anlı, Gürel’in ailesini programına davet etti. Canlı yayında aile, ortaya atılan “cadılık eğitimi” ile ilgili iddialara cevap verdi. Ayrıca, stüdyoya katılan bir tanık da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AİLE İDDİALARI KATTI

Ece Gürel’in ailesi, programda “cadılık eğitimi” iddialarını kesinlikle yalanladı. Aile, “Eğitimin adı böyle olabilir, ama kızımızın cadılıkla ya da benzeri ritüellerle hiçbir ilgisi yoktu” ifadesini kullandı. Bunun yanında, Gürel’in ormanda başına bir şey geldiğinden şüphelendiklerini belirten Baba Gürel, kızının eşyalarının ilk başta orada bulunmadığını, ancak daha sonra yaşam alanında görüldüğünü dile getirerek, “Birisi Ece’yi oraya taşımış olabilir” şeklindeki iddiasını paylaştı.

Programa katılan Harun isimli bir vatandaş, Ece Gürel’in kaybolduğu dönemde oğluyla birlikte Belgrad Ormanı’nda bulunduğunu aktardı. Gürel’in kaybolduğu Pazar gününü takip eden Pazartesi akşamına dair ilginç bir detay verdi. Harun, güvenlik görevlilerinin ormanın içinden bir kadın çığlığı duyduğunu aktardığını belirtti. Güvenlikler bu sesi duyduktan sonra 10 kişilik ekiple ormanı aradı, ancak herhangi bir iz bulamayınca sesin çakal sesi olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Harun, sesin çığlığı duyan bir güvenlik görevlisinin, “Burada daha önce hiç çakal sesi duymamıştım, bu bir kadın sesiydi” dediğini aktardı. Ancak Harun, bu şüphenin yeterince ciddiye alınmadığını ve konunun üzerinde durulmadığını vurguladı.