Ece Gürel İddiaları: Sürpriz Tanık Anlattı

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda dört gün kaybolduktan sonra yarı baygın olarak bulundu. Orman içerisinde geçirdiği süre zarfında hipotermiye maruz kalan Gürel, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Ece Gürel’in başına gelenler, kamuoyunda büyük merak uyandırırken, bu durumu araştırmaya koyulan Gazeteci Müge Anlı, genç kadının ailesini programına davet etti. Canlı yayında, Gürel’in ailesi, ortaya atılan “cadılık eğitimi” iddialarına yanıt verirken, stüdyoya katılan bir tanık da ilginç bilgiler paylaştı.

AİLENİN AÇIKLAMALARI

Ece Gürel’in ailesi, programda “cadılık eğitimi” iddialarını kesin bir dille yalanladı. Aile, “Eğitimin adı böyle olabilir, ama kızımızın cadılıkla ya da benzeri ritüellerle hiçbir ilgisi yoktu” dedi. Bunun yanı sıra, genç kadının ormanda başına bir şey geldiğinden şüphelendiklerini belirten Baba Gürel, kızının eşyalarının başlangıçta orada bulunmadığını, daha sonra ise ormanda görüldüğünü ifade ederek, “Birisi Ece’yi oraya taşımış olabilir” iddiasında bulundu.

Programa katılan Harun isimli bir vatandaş, Ece Gürel’in kaybolduğu dönemde oğluyla birlikte Belgrad Ormanı’nda vakit geçirdiğini anlattı. Gürel’in kaybolduğu Pazar gününü takip eden Pazartesi akşamına dair de çarpıcı bir bilgi paylaştı. Harun, güvenlik görevlilerinin ormanın içerisinden bir kadın çığlığı duyduğunu aktardığını belirtti. Güvenlik görevlileri, bu sesi duyduktan sonra ekiple ormanı aradı, ancak bir şey bulamayınca sesin çakal sesi olabileceğini düşündü. Ancak Harun, çığlığı duyan bir güvenlik görevlisinin, “Burada daha önce hiç çakal sesi duymamıştım, bu bir kadın sesiydi” dediğini aktardı. Fakat Harun, bu şüphenin yeteri kadar ciddiye alınmadığını ve üzerine gidilmediğini vurguladı.