Ece Gürel’in Ölüm Nedeni Açıklandı

KAYBOLAN GÜREL’İN TRAJEDİSİ

İstanbul’un Belgrad Ormanı’nda dört gün kaybolduktan sonra donmak üzereyken bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece yaşamını yitirdi.

KALBİ İKİ KEZ DURDU

Uzun süre soğukta kalması nedeniyle hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, tedavi sürecinde bir kere kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Fakat, daha sonra kalbi yine durdu ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Gürel’in otopsi raporu tamamlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi. Ayrıca otopsi sonucunda Gürel’in herhangi bir saldırıya uğramadığı da belirlendi. Yapılan inceleme sırasında vücudunda bir kene ısırığı bulunduğu kaydedildi ve Ece Gürel’in Londra’daki arkadaşına telefonla bilgi alındı.

ÇIĞLIK TERAPİSİ NEDENİYLE GİTTİĞİ İDDİASI

Erdinç, Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi yapmak amacıyla gittiğini öne sürdü. Erdinç, sosyal medya paylaşımında, “Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği belirlendi” ifadelerini kullandı.