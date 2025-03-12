Ece Gürel’in Ölümündeki Şüpheci İddialar

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolup 4 gün sonra bulunan ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybeden Ece Gürel’in durumu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yeni iddiaların gündeme gelmesi ile birlikte, Gürel’in ailesi bu iddialarla ilgili tepkilerini dile getirdi. Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, “Eşim hayat doluydu. 10 yılı aşkın beraberliğimiz var. Tatil fırsatlarını değerlendirdik. Aile içinde kızgınlık olmuyor mu? Astroloji ile ilgileniyordu, bu konular etrafında dönen değerlendirmelere katılmak istemiyorum. ‘Neden yalnız bıraktın, neden gitmedin?’ soruları var. Benim istediğimi yapabildiğim gibi, o da kurs almak istediğinde ben de destek oluyordum” şeklinde konuştu.

Eşinin ölümüne dair görüşlerini dile getiren Sezer Gürel, “Beraber gittiğimizde gölete gitmemize izin vermezdi. Yüksek yerlere çıkmak istesek ‘bunun ne anlamı var?’ derdi. Yürüyüş yolu dışına çıkmaktan kaçınırdı” dedi.

Sezer Gürel, Ece Gürel’in sosyal medya hesabındaki rakamların özel bir anlam taşıyıp taşımadığı sorulduğunda ise, “Ece bir gün geldi, numaraların şanslı olduğuna inanırdı, onları kendisi düzenledi. Benim bu konudaki bilgim yok, kötü bir şey olduğuna dair bir düşüncem yok. Astroloji dersleri aldığı için bu numaralara inanıyordu. Ben çok ilgili olmadığım için onun bu inancına karışmadım” açıklamasını yaptı. Ece Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu da kocasının bu sözlerini onayladı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise kendi düşüncelerini şöyle aktardı: “Benim kızım o karanlıkta kalamaz, aklını kaybedecek durumla karşılaşamaz. Kızım ben ve arkadaşları ile buluşsa benim bunu bilmem gerekir. Sürekli iletişim halindeyiz, saat kaçta döndüğünden haberdarım. Evliler ama Sezer’den çok onu ben kontrol ederim, bu bir bağımlılık gibi” dedi. Daha önce “kurban ettiler” açıklaması ile dikkat çeken Koçoğlu, bu cümlenin yanlış anlaşıldığını ve kızının herhangi bir ayine gitmediğini, sadece kafa dinlemek için oraya geldiğini ifade etti. Aile üyeleri ise “Ece’yi biri ormana götürüp oradan geri getirmiş olabilir” düşüncesini iletti.