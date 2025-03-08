Ece Gürel’in Şüpheli Ölüm İddiaları

BELGRAD ORMANI’NDA KAYBOLDUĞU HABERİ

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, ormanda kayboldu. 4 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürel’i ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ: HİPOTERMİ

Ece Gürel’in ön otopsisi gerçekleştirildi. Raporda, Gürel’in ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucunda gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri sonrası, ölüm sebebi hakkında kesin bir sonuca varılacağı ifade edildi.

GÖZYAŞLARI IÇINDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Cami’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Genç kadın, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Koca Sinan Mezarlığı’na defnedildi.

HATIRALARLA ANILDI

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, “Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönerdik. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı, hatta ben de şakalaşmıştım. Onunla ilgili eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü, bir şey diyemem, polis araştıracak.” diye konuştu.