Ece Üner’den Fatih Portakal’a Cevap

FATİH PORTAKAL’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEME DAMGA VURDU

Fatih Portakal, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Bugün Sözcü Ana Haber canlı yayınında bir yorumda bulunan Portakal’a Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner’den yanıt geldi. Portakal, “Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor” diyerek Barış Pehlivan’a eleştirilerde bulundu. Portakal, “Barış’ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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Portakal, meslektaşlarının eleştirilerine yanıt vererek, “Yanlış bir hareket yapmışlardı yani” şeklinde konuştu. Portakal, gözaltının eziyete dönüştüğünü belirtirken, “Savcı ‘tutuklansın’ dedi. Yanlış olan bir şeyi neden savunalım ki? Savunamam,” diyerek duruma dair düşüncelerini dile getirdi. Ece Üner’in de hatalı bir durum olduğuna yönelik yorum yaptığını hatırlatarak, “Sabaha kadar bekletiyorsun orada. Buna da sonuna kadar karşıyım” ifadelerini kullandı.

ECE ÜNER’DEN CEVAP GELDİ

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Portakal’ın açıklamalarına canlı yayında karşılık verdi. Üner, “Mesele şahıslar değil mesele Türk milletinin şahsiyeti şu anda o şahsiyet hadım edilmeye çalışılıyor. Bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür” diye konuştu. Ayrıca, gazetecilerin gözaltına alınmasını meşrulaştırmanın doğru olmadığını belirten Üner, bu durumların aslında kimler arasında şahsiyet farkını net bir şekilde gösterdiğini ifade etti. “Bu tür günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler” dedi.