Ece Üner’e Dava Açıldı, Hapsi İsteniyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından dava açtı. Üner için 2 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası talep ediliyor. Ece Üner, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Ece Üner’i ifadeye çağırmış, çıkan gelişmeler sonucunda yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakmıştı.