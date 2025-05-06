Ece Üner’e Dava Açıldı. Hapsi İsteniyor

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında hukuki süreç başlattı. Ece Üner için 2 yıla kadar hapis cezası ve 50 günden az olmamak şartıyla adli para cezası talep ediliyor. Üner, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ece Üner hakkında yapılan sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza koşuluyla serbest bırakıldı.