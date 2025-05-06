Medya

Ece Üner’e Dava Açıldı. Hapsi İsteniyor

ece-uner-e-dava-acildi-hapsi-isteniyor

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında hukuki süreç başlattı. Ece Üner için 2 yıla kadar hapis cezası ve 50 günden az olmamak şartıyla adli para cezası talep ediliyor. Üner, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ece Üner hakkında yapılan sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza koşuluyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Şüpheliler İçin Gözaltı Talebi

Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili davada yeni bilirkişi raporu, iki şüphelinin daha bulunduğunu belirtti. Başsavcılık, kimlik tespiti için emniyete talimat gönderdi.
Ekonomi

Avrupa Parlamentosu, Türkler İçin Vize Sorununu Vurguladı

Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorununa çözüm bulmak için 27 sayfalık bir rapor hazırladı. Vize serbestisi için Türkiye’den adım bekleniyor. Oylama yarın yapılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.