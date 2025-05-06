Ece Üner Hakkında Dava Açıldı

DAVADA İDDİALAR VE SUÇLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında dava açtı. Üner için 2 yıla kadar hapis cezası ve en az 50 gün adli para cezası talep ediliyor. Üner’in yargılanma süreci İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE SÜREÇ

Ece Üner, sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamalarıyla hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere davet edildi. Savcılık tarafından ifade verme sürecinin ardından, Üner yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakıldı.