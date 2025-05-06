Ece Üner Hakkında Dava Açıldı

YARGI ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında yargı organlarını alenen aşağılama ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dava açtı. Ece Üner için 2 yıla kadar hapis talep ediliyor ve adli para cezası olarak da 50 günden az olmamak üzere bir ceza verilmesi isteniyor. Üner, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle yargı organlarını alenen aşağılama ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla bir soruşturma süreci başlatılmıştı. Savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere çağrılan Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.