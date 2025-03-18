Ece Üner İfade Vermek Üzere Götürüldü

ECE ÜNER’İN GÖZALTINA ALINMASI

Halk TV haber spikeri Ece Üner, terörle mücadele edenleri hedef göstermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Üner’in Halk TV binasına ulaşan ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldüğü bildiriliyor.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKMA

Savcılık, Üner’i yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Üner, adli kontrolle serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.”

Geçtiğimiz hafta, gazeteci İsmail Saymaz, eşi ve çocuğu ile yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulmuştu. Saymaz sosyal medya üzerinden şöyle ifade etti: “Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim.” Saymaz, “Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Gazetecilik dışında suçum yok. Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.” dedi.

Üner, Saymaz’ın paylaşımına karşı “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık.” şeklinde bir yorum yapmıştı. Bu yorum nedeniyle Üner hakkında bir soruşturma açıldığı iddia ediliyor.