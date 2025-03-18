Ece Üner Savcılığa İfade Vermeye Götürüldü

ECE ÜNER GÖZALTINA ALINDI

Halk TV’nin haber spikeri Ece Üner, terörle mücadele eden bireyleri hedef göstermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ece Üner’in, Halk TV binasına gelen güvenlik ekipleri tarafından ifadesini vermek üzere savcılığa götürüldüğü bilgisi alındı.

SAVCILIĞA AÇIKLAMA YAPTI

Üner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.” dedi. Durumun netleşmesi bekleniyor.