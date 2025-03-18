Ece Üner Sosyal Medyada Paylaşımda Bulundu

ECE ÜNER GÖZALTINA ALINDI

Halk TV’nin haber sunucusu Ece Üner, terörle mücadele edenleri hedef göstermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Üner’in Halk TV binasına gelen güvenlik ekipleri tarafından ifadesinin alınması amacıyla savcılığa götürüldüğü bildirildi.

SAVCILIK İLE İLETİŞİM

Üner, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak “Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz” sözlerine yer verdi.