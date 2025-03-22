Eczacılar İçin Yeni Dönem Başladı

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, dün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle eczacılar için yeni bir dönemin başladığını ifade etti. İlaçların karlılık oranlarında meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesi için önemli bir uygulama hayata geçirdiklerini vurgulayan Memişoğlu, “Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz” dedi.

ECZACILARIN DEĞERİ

Eczacıların sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirten Memişoğlu, eczanelerin sağlık altyapısının gücünü temsil ettiğini söyledi. “Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz” diyen Bakan, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Ayrıca, sağlık ailelerinin her bir bireyinin sorununa duyarlılık gösterdiklerini bir kez daha hatırlatmayı ihmal etmedi.