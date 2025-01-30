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Eda Baba’dan Yeni Albüm: Koza

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EDA BABA YENİ ALBÜMÜ ‘KOZA’YI YAYIMLADI

Eda Baba, yeni albümü ‘KOZA’ ile sinematik bir yolculuğa çıkarıyor. Her detayında bir hikâye barındıran bu çalışma, son zamanlarda hikâye anlatan albümlerden yoksun kalmış dinleyicilere ilaç gibi geliyor. Eda Baba, bu albümde adeta ipekböceği gibi titizlikle çalışmış.

ÖZGÜN BESTELER VE DİĞER SANATÇILARDAN PARÇALAR

‘KOZA’, Eda Baba’nın kendine özgü bestelerinin yanı sıra tanınmış müzisyenler Sinan Kaynakçı (Pinhâni), Şenceylik ve Üner Demir’in eserlerini de barındırıyor. Dinleyiciler bu albümle birlikte hem familiar hem de yeni bir müzikal deneyim yaşayacak.

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