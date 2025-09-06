Ederson, Fenerbahçe için ayrılmayı seçti

EDERSON’UN MANCHESTER CITY’DEN VEDASI

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’ye katılan Ederson, sekiz yıllık Manchester City kariyerinin ardından sözleşmesini tamamladıktan sonra takım arkadaşları ve kulüp personeline veda etmek için Manchester’a döndü. Brezilyalı kaleci, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City’deki başarılarının onun için ne anlama geldiğini paylaştı.

KULÜP TARİH YAZDI

Kulübün resmi sitesine konuşan Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu elde ettim. Son Premier Lig şampiyonluğunun ardından bir sunucu ile konuşmuştum ve dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil” dedi. Gelecekte futbol kariyerini noktaladığında, takımının tarihi başarılarına tanıklık edeceğini belirten 32 yaşındaki kaleci, “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı” şeklinde konuştu.

ANILARINDAN ZOR SEÇİM

Ederson, Manchester City’deki anılarından tek bir tanesini seçmenin zor olduğunu, çünkü her şeyin özel olduğunu ifade etti. Kulübün, takım arkadaşlarının, taraftarların ve üç çocuğundan ikisinin doğduğu şehrin onun için çok önemli olduğunu vurgulayan Ederson, “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim” dedi.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ

City’deki hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Ederson, “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karar” şeklinde Fenerbahçe transferi hakkında görüşlerini aktardı.