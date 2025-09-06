Ederson, Fenerbahçe’ye katıldığını belirtti

TRANSFER DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİM

Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra sekiz yıl geçirdiği Manchester City dönemine veda eden Ederson, sözleşmesini tamamladıktan sonra takım arkadaşları ve kulüp personeliyle duygusal bir şekilde ayrılmak için Manchester’a geri döndü. Brezilyalı kaleci, kulüple olan vedasında yaşadığı duygusal anların yanı sıra City’deki başarılarının kendisi için ifade ettiği anlamı da paylaştı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Kulüp resmi sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulunan Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu kazandım. Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra bir sunucuyla konuştuğumda, artık dört yıl üst üste kazanmanın normalleştiğini düşündüğümü belirtmiştim. Ama bu gerçekten de normal değil” dedi.

TARİH YAZMAK

Futbol kariyerinin sonunda, takım arkadaşlarıyla birlikte tarih yazdığını hatırlatan 32 yaşındaki kaleci, “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı” şeklinde konuştu.

Anılarının Özel Olması

Manchester City’deki anılarını düşündüğünde tek bir favorit seçmenin zorluğuna dikkat çeken Ederson, her anının kendisi için özel olduğunu ifade etti. Kulübün, takım arkadaşlarının, taraftarların ve iki çocuğunun doğduğu şehrin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ederson, duygularını açıkladı: “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim.”

GELECEK VE AİLESİYLE HUZURLU BİR KARAR

City’deki hayallerinin gerçekleştirildiğini ve bu anlardan mutluluk duyduğunu söyleyen Ederson, Fenerbahçe transferi hakkında ise şunları konuştu: “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karar oldu.”