Ederson, Galatasaray İçin Kadroda Yok

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola dönemi boyunca Manchester City’nin önemli isimlerinden biri olan Ederson, takımının yeni sezon ligindeki ilk maçının kadrosunda boy göstermedi. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City arasında ileri düzeyde transfer müzakereleri yürütüldüğü için bugün sahada yer alamadı.

CITY, TEKLİFİ ARTIRMAK İSTİYOR

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin artırılmasını bekliyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üzerine çıkmasının gerektiği ifade ediliyor. Galatasaray, Brezilyalı kaleci Ederson için 10 milyon euro değerinde bir teklif sunmuştu.