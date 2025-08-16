Spor

Ederson, Galatasaray İçin Kadroda Yok

ederson-galatasaray-icin-kadroda-yok

EDERSON’UN YER ALMADIĞI MAÇ

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’nin önemli oyuncularından Ederson, takımının ligdeki yeni sezon başlangıcı olan ilk maçında kadroda yer almadı. İtalyan basınında yayımlanan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City arasında yürütülen ileri düzeydeki transfer görüşmeleri nedeniyle bu maçta yer almıyor.

CITY’DEN TEKLİF BEKLENİYOR

Manchester City, Galatasaray’ın sunduğu teklifin yükselmesini bekliyor. Kulübün, Galatasaray’ın birkaç gün önce yaptığı teklifin üzerine çıkmasını talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray, Ederson için 10 milyon euroluk bir teklif sunmuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale Yangını: Dört Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere yönelik havadan ve karadan müdahale devam ederken köylerde tahliyeler gerçekleştiriliyor.
Spor

Ederson Kadroda Yer Almadı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Ederson, Premier Lig karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bu durum, transfer ihtimalini artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.