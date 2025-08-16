Ederson, Galatasaray İçin Kadroda Yok

EDERSON’UN YER ALMADIĞI MAÇ

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’nin önemli oyuncularından Ederson, takımının ligdeki yeni sezon başlangıcı olan ilk maçında kadroda yer almadı. İtalyan basınında yayımlanan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City arasında yürütülen ileri düzeydeki transfer görüşmeleri nedeniyle bu maçta yer almıyor.

CITY’DEN TEKLİF BEKLENİYOR

Manchester City, Galatasaray’ın sunduğu teklifin yükselmesini bekliyor. Kulübün, Galatasaray’ın birkaç gün önce yaptığı teklifin üzerine çıkmasını talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray, Ederson için 10 milyon euroluk bir teklif sunmuştu.