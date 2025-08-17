Ederson, Galatasaray İçin Kadroda Yok

EDERSON’UN YOKLUĞU

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli oyuncularından biri olan Ederson, takımının ligdeki yeni sezon açılış maçında kadroda yer almadı. İtalyan basınında yer bulan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin arasında devam eden transfer görüşmelerinin bir sonucu olarak bu maçta forma giymiyor.

CITY’YE YÜKSEK TEKLİF BEKLENTİSİ

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin artmasını bekliyor. Galatasaray’ın daha önce yaptığı 10 milyon euroluk teklifin üstüne çıkılmasının gerektiği ifade ediliyor. Bu durum, her iki taraf arasında süren müzakerelerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

MAN CITY’NIN İLK MAÇ KADROSU

Sezonun ilk maçında Manchester City’nin sahaya sürdüğü kadro ise şöyle oluştu: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri, Nico, Bernardo (Kaptan), Bobb, Reijnders, Doku ve Haaland. Yedek oyuncular arasında ise Ortega Moreno, Ake, Marmoush, Cherki, Gundogan, Akanji, Nunes, O’Reilly ve Khusanov bulundu.