Spor

Ederson, Galatasaray İçin Yok

ederson-galatasaray-icin-yok

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli oyuncularından biri olan Ederson, takımının yeni sezon ligindeki ilk maçının kadrosunda bulunmuyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin transfer görüşmelerinin ileri seviyeye gelmesi nedeniyle bugünkü maçta yer almıyor.

TEKLİF BÜYÜYOR

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin yükselmesini bekliyor. Galatasaray, birkaç gün önce yaptığı teklifi artırması konusunda ısrar ediliyor. Galatasaray’ın Brezilyalı kaleci Ederson için 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu biliniyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

Financial Times'a göre, Putin, Alaska'daki zirvedeki görüşmelerde Trump'a Donetsk bölgesine karşılık bazı toprak taleplerinin gözden geçirilebileceğini önerdi.
Gündem

Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor; köylerde tahliyeler yapılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.