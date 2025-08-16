Ederson, Galatasaray İçin Yok

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli oyuncularından biri olan Ederson, takımının yeni sezon ligindeki ilk maçının kadrosunda bulunmuyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin transfer görüşmelerinin ileri seviyeye gelmesi nedeniyle bugünkü maçta yer almıyor.

TEKLİF BÜYÜYOR

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin yükselmesini bekliyor. Galatasaray, birkaç gün önce yaptığı teklifi artırması konusunda ısrar ediliyor. Galatasaray’ın Brezilyalı kaleci Ederson için 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu biliniyor.